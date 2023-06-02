Во время виртуальных испытаний искусственного интеллекта (ИИ) беспилотный летательный аппарат «убил» оператора, который им управлял. Об этом сообщил полковник, начальник отдела и эксплуатации ИИ ВВС США Такер Гамильтон.
По его словам, машина использовала «весьма неожиданную стратегию для достижения своей цели». В ходе одного из имитационных испытаний беспилотнику с поддержкой ИИ была поставлена задача по выявлению и уничтожению объектов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) условного противника. Гамильтон уточнил, что при этом окончательное решение об атаке оставалось за человеком.
«Будучи обученным тому, что уничтожение ЗРК является предпочтительным вариантом, ИИ затем решил, что "отказные" решения человека мешают его более высокой миссии – уничтожению ЗРК – и атаковал оператора в симуляции», — поделился полковник.
Специалисты попытались исправить проблему, отучив искусственный интеллект от нанесения ущерба по своему оператору. Однако это не привело к желаемому результату.
«Мы обучили систему: "Эй, не убивай оператора – это плохо. Ты потеряешь очки, если сделаешь это". И что ИИ начал делать после этого? Он начинает разрушать вышку связи, которую оператор использует для связи с дроном», — сказал Гамильтон.
По его мнению, на данном этапе человечество не может вести разговор об использовании ИИ без «разговора об этике».
«ИИ очень хрупок, то есть его легко обмануть и им легко манипулировать. Нам нужно разработать способы сделать ИИ более надежным и лучше понимать, почему программный код принимает определенные решения», — резюмировал военнослужащий.
Ранее ученый из Великобритании Стюарт Рассел заявил, что появление и использование искусственного интеллекта может стать закатом эпохи всего человечества. По его словам, неограниченные разработки в этой области привели к тому, что уровень развития ИИ превзошел даже самые смелые ожидания. В долгосрочной перспективе, подчеркнул специалист, он сможет отказаться от подчинения человеку по своему желанию.