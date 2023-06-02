Ранее ученый из Великобритании Стюарт Рассел заявил, что появление и использование искусственного интеллекта может стать закатом эпохи всего человечества. По его словам, неограниченные разработки в этой области привели к тому, что уровень развития ИИ превзошел даже самые смелые ожидания. В долгосрочной перспективе, подчеркнул специалист, он сможет отказаться от подчинения человеку по своему желанию.