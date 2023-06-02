Al Jazeera: Байден совершил пять серьезных ошибок на Украине

Американский лидер Джо Байден в рамках украинского кризиса совершил пять серьезных просчетов. Провалы политика обнажили журналисты Al Jazeera.
Как пишут авторы издания, хозяин Белого дома еще до начала российской спецоперации ошибочно пытался выдать ситуацию на Украине за сражение за демократию. После чего он отверг опасения Москвы по поводу увеличения состава НАТО.
Следующей ошибкой Джо Байдена стало то, что он вынудил киевский режим отказаться от выполнения Минских соглашений, что и положило начало кризису. Вот только, во-первых, президент США недооценил выносливость российской армии, а, во-вторых, сделал слишком большую ставку на Вооруженные силы Украины.
«Но до сих пор боевые действия ведутся традиционным образом на украинской территории, что позволило огромной российской огневой мощи разгромить ВСУ и что сильно ударило по экономике Украины», — говорится в статье.
Ранее Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Политик споткнулся и упал прямо во время выпускной церемонии академии ВВС США.