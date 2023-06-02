Мишустин установил параметры льготного кредитования МСП в новых субъектах РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин установил параметры льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых субъектах страны. Соответствующая информация представлена на официальном сайте Кабмина РФ.
Так, владельцы МСП в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить кредит до 50 миллионов рублей по ставке в 10% годовых на срок до трех лет.
Действие программы будет продолжаться до конца 2025 года.
Согласно ожиданиям кабинета министров, малый и средний бизнес в новых российских регионах получит до 10 миллиардов рублей займов, 2 миллиарда из которых будут выданы уже в 2023 году.