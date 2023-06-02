ВЦИОМ: уровень доверия Путину в России составляет 80%

Уровень доверия российскому лидеру Владимиру Путину со стороны граждан РФ продолжает находиться на высокой отметке. Об этом говорит новый опрос ВЦИОМ, который проводился с 22 по 28 мая.
По данным центра изучения общественного мнения, 80% участников социсследования утвердительно ответили на вопрос о доверии президенту. Уровень одобрения деятельности главы государства незначительно снизился и составил 76,3%.
Также в рамках опроса у россиян поинтересовались, доверяют ли они Правительству РФ. Мнения респондентов разделились почти поровну. Утвердительно на вопрос ответили около половины участников исследования.