Премьер-министр Венгрии предупредил ВСУ о «кровавой бойне» при попытке начать контрнаступление

Контрнаступление обернется для Вооруженных сил Украины огромными потерями, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
По словам премьер-министра, военной авантюре Киева необходимо помешать, ведь она приведет к новым жертвам и станет настоящей «кровавой бойней».
«Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся», — подчеркнул Орбан.
В связи с этим он призвал сделать все, чтобы добиться прекращения огня в зоне боевых действий на Украине и запустить переговорный процесс для урегулирования кризиса.