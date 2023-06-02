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Прокуратура попросила суд признать геноцидом действия нацистов во время ВОВ под Волгоградом

Происшествия
Прокуратура попросила суд признать геноцидом действия нацистов во время ВОВ под Волгоградом

Прокуратура попросила суд признать геноцидом советского народа действия нацистов во время Великой Отечественной в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГП.

Преступления произошли в период оккупации Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками с июля 1942 года по февраль 1943 года.

Обращение было подано в суд для защиты национальных интересов Российской Федерации и поддержки законных прав и интересов родственников погибших, а также для восстановления исторической справедливости, подчеркнули в Генпрокуратуре.

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