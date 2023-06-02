Прокуратура попросила суд признать геноцидом действия нацистов во время ВОВ под Волгоградом

Прокуратура попросила суд признать геноцидом советского народа действия нацистов во время Великой Отечественной в Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГП.
Преступления произошли в период оккупации Сталинградской области немецко-фашистскими захватчиками с июля 1942 года по февраль 1943 года.
Обращение было подано в суд для защиты национальных интересов Российской Федерации и поддержки законных прав и интересов родственников погибших, а также для восстановления исторической справедливости, подчеркнули в Генпрокуратуре.