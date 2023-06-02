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Институт ВЭБа назвал рубль и юань в валютных расчетах лучшими альтернативами доллару

Экономика
Институт ВЭБа назвал рубль и юань в валютных расчетах лучшими альтернативами доллару

Доля расчетов в рублях и юанях между РФ и другими государствами нарастает на фоне западных санкций. Именно эти финансовые модели являются наиболее перспективными, передает РБК заявление Института исследований и экспертизы ВЭБа (входит в структуру госкорпорации ВЭБ.РФ).

Уже сегодня порядка 70% расчетов между участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) реализуются в российском рубле. В том числе растет значимости китайского юаня.

В ближайшей перспективе роль этих валют в международной торговле будет становиться все выше, уверена эксперты. Наряду с этим доллар США и евро уже оказались токсичными валютами для большинства организаций из России.

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