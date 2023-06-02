В ЛНР умер 10-летний мальчик, раненный при обстреле Алмазной со стороны ВСУ

Несовершеннолетний житель луганского города Алмазная, пострадавший при обстреле со стороны украинских националистов, скончался в больнице. Об инциденте сообщил глава администрации Стаханова, в подчинении которой находится города.
По словам мэра, речь идет о 10-летнем Данииле, который 28 мая был тяжело ранен в результате обстрела Алмазной со стороны ВСУ.
«Сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание. Искренние соболезнования родителям мальчика», — говорится в сообщении властей.
Напомним, 28 мая украинские националисты выпустили по Алмазной несколько снарядов из РСЗО HIMARS. В результате смертельные ранения получили три человека, девять пострадали.