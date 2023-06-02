The Economist: подъем лимита американского госдолга не устранит корень проблемы

В следующем году федеральные расходы упадут лишь на 0,2% ВВП, что даже меньше их сокращения в 2011 году, когда бюджетные споры велись еще при Бараке Обаме, напомнил представитель банка JP Morgan Майкл Фероли. Но и сильно негативных последствий тоже не произойдет, высказал мнение эксперт Moody’s Analytics Марк Занди.