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Премьер Орбан исключил вступление Венгрии в войну с Россией

Политика
Премьер Орбан исключил вступление Венгрии в войну с Россией

Венгерское руководство не допустит войны с Россией. Соответствующее заявление сделал глава кабмина страны Виктор Орбан.

Таким образом политик отреагировал на слова мэра Будапешта Гергея Карачоня, что республика якобы уже пребывает на этапе войны с Россией.

«Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать (с Россией. — Прим. ред.)», — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что инициативы НАТО, предпринятые в рамках встречи глав МИД стран Альянса в Осло, не должны спровоцировать конфронтацию с Россией.

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