Военный блок НАТО подготовил секретный план по противостоянию с Россией. Об этом сообщает автор Виктория Никифорова, ссылаясь на материал издания Newsweek.
Согласно статье, в середине июля в Вильнюсе пройдет саммит стран Североатлантического альянса. На нем тайные документы должны принять на вооружение. Официально программа грядущего саммита состоит из шести задач, направленных на противостояние с Россией. Однако иностранные обозреватели заявляют, что в Альянсе разработали перечень действий, о которых пока никто не осведомлен, пишет РИА Новости.
«Западную общественность напрягают другие — секретные — планы НАТО по военным действиям против России. По информации Newsweek, они изложены в тысячестраничных документах, что подразумевает тщательное планирование совершенно конкретных маневров», — пролила свет на планы грядущего саммита Никифорова.
Ранее в МИД Венгрии заявили о недопустимости прямого противостояния России с блоком НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Альянса в Осло.