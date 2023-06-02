РИА Новости: НАТО подготовила план противостояния с Россией

Согласно статье, в середине июля в Вильнюсе пройдет саммит стран Североатлантического альянса. На нем тайные документы должны принять на вооружение. Официально программа грядущего саммита состоит из шести задач, направленных на противостояние с Россией. Однако иностранные обозреватели заявляют, что в Альянсе разработали перечень действий, о которых пока никто не осведомлен, пишет РИА Новости.