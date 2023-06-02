МО РФ: российские военные отбили две атаки украинских войск на Купянском направлении

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные отбили две атаки противника на Купянском направлении. Отмечается, что подразделения ВСУ попытались перейти в наступление у населенного пункта Молчаново. Украинские войска хотели прорвать оборону, однако были разбиты и понесли серьезные потери, пишет ТАСС.