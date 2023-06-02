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МО РФ: российские военные отбили две атаки украинских войск на Купянском направлении

Армия
МО РФ: российские военные отбили две атаки украинских войск на Купянском направлении

Российские войска продолжают выполнять поставленные боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные отбили две атаки противника на Купянском направлении. Отмечается, что подразделения ВСУ попытались перейти в наступление у населенного пункта Молчаново. Украинские войска хотели прорвать оборону, однако были разбиты и понесли серьезные потери, пишет ТАСС.

Подчеркивается, что в ходе отступления украинские войска открыли огонь по своим же подразделениям из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

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