МО РФ: российские военные отбили две атаки украинских войск на Купянском направлении

Российские войска продолжают выполнять поставленные боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что российские военные отбили две атаки противника на Купянском направлении. Отмечается, что подразделения ВСУ попытались перейти в наступление у населенного пункта Молчаново. Украинские войска хотели прорвать оборону, однако были разбиты и понесли серьезные потери, пишет ТАСС.
Подчеркивается, что в ходе отступления украинские войска открыли огонь по своим же подразделениям из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».