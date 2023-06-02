Решетников: Россия ориентируется на опыт китайской экономики

Власти России все чаще обращают внимание на опыт китайской экономики, применяя характерные для нее подходы, передают слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова «Ведомости».
Например, в РФ начали использовать более длительные сроки планирования, и теперь период до 2023 года считается среднесрочным, а некоторые вопросы вынесены на перспективу 15-20 лет.
Также российские власти стали уделять больше времени мониторингу спроса. Падение спроса среди населения компенсируется за счет бюджета. По словам Решетникова, его коллеги стали меньше бояться брать в долг и использовать дефицит бюджета как финансовый инструмент развития экономики.
У России есть собственные экономические принципы и практики, поэтому страна не заимствует у Китая методики, но активно анализирует их.