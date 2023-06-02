Решетников: Россия ориентируется на опыт китайской экономики

Также российские власти стали уделять больше времени мониторингу спроса. Падение спроса среди населения компенсируется за счет бюджета. По словам Решетникова, его коллеги стали меньше бояться брать в долг и использовать дефицит бюджета как финансовый инструмент развития экономики.