СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По данным правоохранителей, в марте 2022 года Ростовский остановил мужчину и женщину, которые ехали на мотороллере. После начала стрельбы на соседней улице они попытались укрыться в безопасном месте, после чего пограничник открыл огонь на поражение.
В результате мирные жители погибли от смертельных ранений. Ростовскому предъявили обвинение по статье о жестоком обращении с гражданским населением. Мужчина полностью признал свою вину.