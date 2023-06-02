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СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Происшествия
СК РФ предъявил обвинение украинскому пограничнику в расстреле мирных жителей в Мариуполе

Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому в расстреле двух мирных граждан в Мариуполе, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, в марте 2022 года Ростовский остановил мужчину и женщину, которые ехали на мотороллере. После начала стрельбы на соседней улице они попытались укрыться в безопасном месте, после чего пограничник открыл огонь на поражение.

В результате мирные жители погибли от смертельных ранений. Ростовскому предъявили обвинение по статье о жестоком обращении с гражданским населением. Мужчина полностью признал свою вину.

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