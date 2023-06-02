Аэропорт Кутаиси может стать пересадочным хабом для отправляющихся в Европу россиян

Специалисты считают, что спрос на полеты в Кутаиси среди россиян может значительно вырасти в ближайшее время. Это обусловлено тем, что авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты в Грузию. Кроме того, это направление может привлечь путешественников, отправляющихся в страны Евросоюза. Как утверждает председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин, из Кутаиси летает европейский лоукостер Wizz Air.