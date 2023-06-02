Аэропорт Кутаиси может стать пересадочным хабом для отправляющихся в Европу россиян

Аэропорт Кутаиси может сместить Стамбул в роли главного транспортного хаба для россиян, отправляющихся в Европу. Такое мнение выразили российские эксперты в беседе с изданием Forbes. Они рассказали, как изменится ситуация.
Специалисты считают, что спрос на полеты в Кутаиси среди россиян может значительно вырасти в ближайшее время. Это обусловлено тем, что авиакомпания Red Wings получила допуск на полеты в Грузию. Кроме того, это направление может привлечь путешественников, отправляющихся в страны Евросоюза. Как утверждает председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин, из Кутаиси летает европейский лоукостер Wizz Air.
Отмечается, что самолеты европейской авиакомпании летают в Рим, Прагу, Будапешт, Вену, Париж и другие крупные города Евросоюза. По мнению экспертов, пересадка в Кутаиси позволит россиянам сэкономить около 5 тысяч рублей.
Путешественник Михаил Глущенко ранее заявил, что Кавказ станет самым популярным направлением для отдыха россиян этим летом. По его словам, особым спросом также пользуются билеты в Карелию и на Кольский полуостров, сообщает телеканал «360».