Посольство РФ: решение США по ДСНВ не изменит позицию Москвы по этому договору

Накануне американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Вашингтон больше не будет передавать России сведения о том, где располагаются стратегические вооружения США, которые попадают под ДСНВ. Как сообщили в посольстве Москвы, действия Белого дома не изменят взгляды Кремля.