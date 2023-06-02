Посольство РФ: решение США по ДСНВ не изменит позицию Москвы по этому договору

Решение Белого дома по Договору о сокращении стратегических и наступательных вооружений никак не скажется на позиции Кремля по этому соглашению. Такой информацией поделилась российская дипмиссия в США.
Накануне американское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Вашингтон больше не будет передавать России сведения о том, где располагаются стратегические вооружения США, которые попадают под ДСНВ. Как сообщили в посольстве Москвы, действия Белого дома не изменят взгляды Кремля.
«Путь к возобновлению действия Договора только один и он хорошо известен коллегам», — уточнили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что США на протяжении многих лет уничтожали международную систему безопасности. К такому выводу пришел депутат Олег Морозов в разговоре с РИА Новости.