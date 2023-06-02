Власти России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники

Минпромторг РФ рассматривает с рядом местных производителей ограничение параллельного импорта вычислительной техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Так, консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; Yadro, «Аквариус», Kraftway и др.) предложил ведомству убрать из списка оборудования, подлежащего параллельному импорту, технику HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. Другой собеседник издания отнес сюда в том числе IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, а также Oracle и Quanta Supermicro.
Тем не менее, изучить вопрос о блокировке параллельного импорта можно лишь в отношении той продукции, чье производство уже налажено в России, отметили в Минцифры.