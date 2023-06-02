Алла Пугачева поручила детей Максиму Галкину из-за проблем со здоровьем

Пугачева и Галкин обосновались в Израиле. Юморист все больше времени проводит с детьми, пока певица поправляет здоровье. Исполнительница все реже появляется на семейных снимках. Ее супруг опубликовал в социальных сетях очередное видео, на котором вместе с наследниками гуляет на побережье, сообщает «7Дней».