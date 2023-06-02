Алла Пугачева поручила детей Максиму Галкину из-за проблем со здоровьем

Певица Алла Пугачева поручила детей Лизу и Гарри своему мужу юмористу Максиму Галкину✱ (признан иноагентом в РФ) из-за проблем со здоровьем. Артистка не в силах заниматься наследниками.
Пугачева и Галкин обосновались в Израиле. Юморист все больше времени проводит с детьми, пока певица поправляет здоровье. Исполнительница все реже появляется на семейных снимках. Ее супруг опубликовал в социальных сетях очередное видео, на котором вместе с наследниками гуляет на побережье, сообщает «7Дней».
В мае Пугачева посетила концерт группы «Машина времени» в Израиле. Певица вышла на сцену под руки с лидером коллектива Андреем Макаревичем✱ (признан иноагентом в РФ). Пользователи Сети заметили, что исполнительница слаба и плохо выглядит.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами