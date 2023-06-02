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GT: миллиарды людей считают США рыщущим в поисках войны монстром

Политика
GT: миллиарды людей считают США рыщущим в поисках войны монстром

Миллиарды людей относятся к Соединенным Штатам как к монстру, выискивающему войны. Таким мнением поделился профессор Университета Роберта Морриса Энтони Моретти в публикации для газеты Global Times.

Колумнист отметил, что во многих азиатских и африканских государствах люди испытывают недоверие к западной демократии. Такой скепсис объясняется конфликтами, спровоцированными США и их партнерами по всему миру.

«Наконец, о чем должно задуматься руководство США, когда им станет ясно, что миллиарды людей видят в Америке не оплот мира, а ищущего войны монстра?» — поинтересовался Моретти.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые вложения США в экономику других государств оборачиваются кабалой.

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