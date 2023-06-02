Красноярский экс-депутат Хашиев получил 16 лет колонии за организацию убийства журналиста

Бывший депутат Минусинского районного совета Ису Хашиев был признан виновным в организации убийства главреда газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова в 2017 году. Красноярский краевой суд приговорил Хашиева к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Попков был убит в мае 2017 года в Минусинске, после чего в 2020 году суд арестовал Хашиева и еще двоих причастных к убийству — Николая Горюнова и Виктора Шестакова. Согласно версии следствия, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство журналиста, с которым у него ранее был конфликт. На тот момент Горюнов привлек к исполнению преступления несовершеннолетнего Шестакова, который получил приговор в мае 2017 года.
Помимо этого, Горюнов обвинялся в хищении карабина, из которого в апреле 2020 года он и Шестаков убили жителя Минусинского района. По приговору суда от 21 июня 2022 года Горюнов был признан виновным и осужден на 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.