Красноярский экс-депутат Хашиев получил 16 лет колонии за организацию убийства журналиста

Попков был убит в мае 2017 года в Минусинске, после чего в 2020 году суд арестовал Хашиева и еще двоих причастных к убийству — Николая Горюнова и Виктора Шестакова. Согласно версии следствия, Хашиев предложил Горюнову за деньги организовать убийство журналиста, с которым у него ранее был конфликт. На тот момент Горюнов привлек к исполнению преступления несовершеннолетнего Шестакова, который получил приговор в мае 2017 года.