Депутат Морозов: США уничтожают систему международной безопасности ради своих интересов

Соединенные Штаты в течение многих лет разрушают международную систему безопасности, руководствуясь лишь собственными интересами. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Напомним, Вашингтон с 1 июня прекратит передавать Москве данные о статусе и расположении своего стратегического оружия, которое попадает под условия ДСНВ. Соответствующее заявление сделали в американском Госдепартаменте.
«США много лет разрушают всю международную систему поддержания безопасности в мире целях получения односторонних преимуществ. Нам выбора не оставляют. Раз не хотят сохранить общий щит, надо оттачивать меч!» — прокомментировал ситуацию Морозов РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны Альянса нарастить производство оружия. По его словам, вооруженные поставки на Украину истощили собственные запасы.