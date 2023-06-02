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Депутат Шеремет счел утопией «формулу мира» Зеленского

Политика
Депутат Шеремет счел утопией «формулу мира» Зеленского

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является утопией. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Проект Зеленского и его администрации по урегулированию конфликта на Украине включает в себя десять пунктов, в том числе территориальная целостность страны и возмещение убытков со стороны России. По словам депутата, «формула мира» не имеет отношения к разрешению кризиса.

«Так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, — утопия», — объяснил Шеремет, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что базой для разрешения украинского кризиса может быть лишь «формула мира», предложенная Киевом.

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