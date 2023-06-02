Депутат Шеремет счел утопией «формулу мира» Зеленского

«Формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является утопией. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Проект Зеленского и его администрации по урегулированию конфликта на Украине включает в себя десять пунктов, в том числе территориальная целостность страны и возмещение убытков со стороны России. По словам депутата, «формула мира» не имеет отношения к разрешению кризиса.
«Так называемая "формула мира", предложенная кровавым диктатором Зеленским, — утопия», — объяснил Шеремет, передает РИА Новости.
Владимир Зеленский во время выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что базой для разрешения украинского кризиса может быть лишь «формула мира», предложенная Киевом.