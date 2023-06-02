Богомаз: село Новая Погощь в Брянской области попало под украинский обстрел

Населенный пункт Новая Погощь Суземского района попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Во время нападения военнослужащих киевского режима никто не пострадал, обратил внимание градоначальник. Александр Богомаз поделился этой информацией в своем Telegram-канале.
Однако в связи с обстрелом, по словам губернатора Брянской области, загорелся жилой двухквартирный дом. Сотрудники оперативных служб уже работают на месте происшествия, добавил Богомаз.