России нет смысла обсуждать условия мира с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил бывший вице-премьер, экс-глава министерства образования и науки Дмитрий Табачник. Его слова передает РИА Новости.
Все врачи-ветеринары, по его словам, скажут, что бешенство у собак и лисиц никак не лечится. Человечество еще не придумало таких лекарств. В связи с этим начинать переговоры с Зеленским можно лишь после денацификации Украины, призвал Табачник.
Бывший украинский министр также сообщил, что исходит из постулатов, которые являются общепринятыми. Президент России Владимир Путин заявил о денацификации, после которой и стоит вести переговоры. Киевский режим должен отказаться от целого списка нацистских постулатов.