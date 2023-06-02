КБ «Око»: беспилотники «Привет-82» готовят к использованию в зоне спецоперации

Беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82» готовят к использованию в зоне специальной военной операции на Украине, рассказали в конструкторском бюро «Око». Материал об этом опубликовал ТАСС.
Дроны успешно справились с летными испытаниями в Луганской и Донецкой народных республиках во время спецоперации. В ходе маневров специалисты проверили дальность полета, радиоканала и устойчивость БПЛА к воздействию комплексов радиоэлектронной борьбы.
Представители ЧВК «Вагнер», а также оперативно-боевых тактических формирований посетили демонстрацию беспилотника. В данный момент устройство оснащают боевой частью. Использование беспилотников ожидается в ближайшее время.