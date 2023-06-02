С Новым Годом!

РИА Новости: ВСУ начали применять тактику НАТО в боях на Запорожском направлении

Армия
РИА Новости: ВСУ начали применять тактику НАТО в боях на Запорожском направлении

Украинские военные используют комбинированную тактику в боевых действиях на Запорожском направлении. Видны «советская школа» и внедрение методов НАТО, сообщило со ссылкой на командира батальона «Крым» РИА Новости.

Командир батальона отметил, что уже наблюдается внедрение тактики НАТО и чувствуются «другие попытки проведения атак». Часто украинские военные применяют передвигающиеся на пикапах мобильные группы.

«Но у нас здесь немножко рельеф местности им не позволяет так залететь, поэтому им чуть сложнее с нами», — уточнил военный.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют в основном технику советского производства. Однако боеприпасы они используют натовские, добавил командира батальона.

#всу #запорожское направление #спецоперация рф