Пользователи социальной сети Twitter призвали президента Украины Владимира Зеленского спрятаться. Причиной этого стало заявление главы государства о поддержке киевского режима со стороны западных стран.
Украинский лидер выразил благодарность всем политикам и странам, которые помогают Киеву. Он также поблагодарил бойцов ВСУ и тех, кто их тренируют. Зеленский написал об этом в личном микроблоге.
«Хорошенько спрячься, кокаиновый наркоман. Скоро настанет твоя очередь», — прокомментировал Perteneciente al Sur.
С такими «друзьями», по мнению пользователя Tȟatȟáŋka Íyotakenours, и враги не нужны. Karsten Fries назвал президента Украины жалким преступником, поджигателем войны и призвал его «заткнуться».
Комментатор AleX заявил, что Зеленский считает себя Наполеоном, однако в реальности является «маленьким капралом» и простой марионеткой США. Для него даже речи пишут за рубежом. Роль украинского лидера заключается в чтении текста с суфлера, добавил он.