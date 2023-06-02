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Обозреватель INN Poland Багиньский предупредил о возвращении девяностых в Польшу

Общество
Обозреватель INN Poland Багиньский предупредил о возвращении девяностых в Польшу

Воровство, страх и неуверенность возвращаются в Польшу. Страна вновь погружается в «лихие девяностые», написал в статье для INN Poland обозреватель Конрад Багиньский.

Преступность растет, у людей появляется чувство угрозы. В стране крадут запчасти и угоняют автомобили, владельцы магазинов «подсчитывают потери», написал Багиньский.

«В некотором смысле к нам возвращаются девяностые. И это значит, что хорошей нашу жизнь назвать нельзя. Это касается и воров, и их жертв», — посетовал автор.

Багиньский заявил, что все владельцы магазинов, с которыми ему удалось пообщаться, жаловались на грабителей. По словам автора, он сам был свидетелем неудачной попытки воровства.

За последние два — три года что-то произошло с Польшей. Но что именно непонятно, заключил обозреватель.

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