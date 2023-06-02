После падения в Колорадо Байден ударился головой при выходе из вертолета в Вашингтоне

Президент США Джо Байден после падения в Колорадо ударился головой, высаживаясь из вертолета на лужайке Белого дома. Об инциденте сообщил пресс-пул.
Байден в ходе общения с журналистами пошутил над своим падением на церемонии в Колорадо. Однако американский лидер отказался отвечать на вопросы, которые выкрикивали корреспонденты, в том числе интересуясь здоровьем главы государства.
«Никаких вопросов, нет», – прокричал на фоне работающего двигателя вертолета Байден.
Президент США упал в ходе церемонии академии американских ВВС в штате Колорадо. Байден споткнулся и упал на трибуне. Директор Белого дома по связям с общественностью Бен Лаболт позже рассказал, что американский лидер споткнулся о мешок с песком.