США протестировали приложение Diia, с помощью которого жители Украины могут доносить о симпатизирующих России согражданах. Об этом в эфире шоу Redacted News заявил телеведущий Клейтон Моррис.
По его словам, с помощью Diia следят за всеми жителями Украины и их банковскими данными. Приложение даже позволяет доносить на соседей, если покажется, что они симпатизируют России. Diia входит в программу Visa и Google, оно спонсируется USAID деньгами из налогов американцев, заявил Моррис.
Телеведущий считает, что приложение позволяет устранить украинца «одним нажатием кнопки». Тем не менее украинский лидер Владимир Зеленский назвал Diia «сердцебиением Украины» и «государством в смартфоне».