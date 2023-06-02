Телеведущий Моррис: США помогают устранять украинцев с помощью приложения Diia

По его словам, с помощью Diia следят за всеми жителями Украины и их банковскими данными. Приложение даже позволяет доносить на соседей, если покажется, что они симпатизируют России. Diia входит в программу Visa и Google, оно спонсируется USAID деньгами из налогов американцев, заявил Моррис.