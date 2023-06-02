Бывший вице-премьер Украины Табачник назвал Зеленского прикрытием грабящих страну олигархов

Интерес этих олигархов, по мнению Табачника, заключается в разграблении финансов западных стран и оставшихся ресурсов страны, в их отмывании и отправке в «финансовые политически безопасные гавани», которые находятся в разных точках мира. В качестве примера он привел гранатомет, который после передачи Украине в качестве поддержки «всплыл» в Мексике.