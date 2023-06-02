Бывший вице-премьер Украины Табачник назвал Зеленского прикрытием грабящих страну олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский выступает в качестве прикрытия и аватара группы циничных и жестких коммерсантов и олигархов, которые занимаются разграблением страны и поступающей от западных стран поддержки, сообщил бывший вице-премьер, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник. Его слова передает РИА Новости.
Зеленский в этом амплуа полностью устраивает группу «очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов», отметил он. Образ президента, который является этническим евреем, отлично прикрывает нацизм и бандеровщину.
Интерес этих олигархов, по мнению Табачника, заключается в разграблении финансов западных стран и оставшихся ресурсов страны, в их отмывании и отправке в «финансовые политически безопасные гавани», которые находятся в разных точках мира. В качестве примера он привел гранатомет, который после передачи Украине в качестве поддержки «всплыл» в Мексике.