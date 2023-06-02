Пленный пограничник ВСУ признался в убийстве мирных граждан в Мариуполе

На мотороллере подъехали мужчина с женщиной. После чего дальше по улице началась стрельба, граждане испугались и хотели уехать. Из-за движения без команды украинский военный отрыл огонь по мирным жителям. Пленный пограничник также признался, что у гражданских не было оружия.