Пленный пограничник ВСУ признался в убийстве мирных граждан в Мариуполе

Пленный украинский пограничник рассказал, что расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе весной прошлого года. Об этом он признался в ходе дачи показаний, передает РИА Новости.
По его словам, 26 марта 2022 года десять боевиков «Азова»✱ (террористическая организация, запрещена в России) во главе со штаб-сержантом Государственной погранслужбы Украины контролировали центральную часть города и проверяли документы.
На мотороллере подъехали мужчина с женщиной. После чего дальше по улице началась стрельба, граждане испугались и хотели уехать. Из-за движения без команды украинский военный отрыл огонь по мирным жителям. Пленный пограничник также признался, что у гражданских не было оружия.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация