Россия сформирует две армии и новые подразделения в текущем году

Министерство обороны планирует в этом году сформировать две армии, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад, армейский корпус и два военных округа. Об этом в статье для журнала «Военные комиссары России» написал заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Он отметил, что задачи по наращиванию состава Вооруженных сил стоят масштабные, и выполнить их необходимо в сжатые сроки. Уже в текущем году необходимо провести штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, Азовского военно-морского района и многое другое.
Также стоят задачи по комплектованию личным составом, его размещению и полному обеспечению. Все это необходимо будет синхронизировать с военной логистикой, заключил Бурдинский.