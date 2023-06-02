Россия сформирует две армии и новые подразделения в текущем году

Он отметил, что задачи по наращиванию состава Вооруженных сил стоят масштабные, и выполнить их необходимо в сжатые сроки. Уже в текущем году необходимо провести штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, Азовского военно-морского района и многое другое.