Newsweek: Германия разрушила надежды Киева на ускоренное членство в НАТО

Германия нанесла удар по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО. Об этом написал обозреватель Newsweek Джон Джексон.
По его словам, для получения права на вступление в Североатлантический альянс Украине необходима поддержка всех стран-участниц. Однако «нерешительность» Германии станет препятствием для Киева на этом пути, уверен эксперт.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вступление в НАТО новых государств невозможно во время военного конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев надеется получить четкое приглашение в Альянс на встрече в июле в Вильнюсе.