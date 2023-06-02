Newsweek: Германия разрушила надежды Киева на ускоренное членство в НАТО

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вступление в НАТО новых государств невозможно во время военного конфликта. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев надеется получить четкое приглашение в Альянс на встрече в июле в Вильнюсе.