Режим президента Владимира Зеленского устроил на территории Украины кровавую бойню. Это цена, которую приходится платить за поставки западного оружия, пишет обозреватель испанского издания Rebelion Пабло Хофре Леаль.
Журналист обратил внимание, что хоть Киев и отвергает официально любую возможность, ведущую к миру, табу на перемирие с Россией наложили на Западе. Украинские политики не имеют собственной воли, поэтому повторяют одно и то же, навязанное им Брюсселем. В это время каждый заказ на поставку вооружений оплачивается жизнями людей, исчезающих в кровавой бойне.
Леаль уверен, что страдания украинского народа нисколько не волнуют покровителей киевского режима. «Кровавая стратегия» стран НАТО состоит в том, что погибают не их граждане.