Журналист обратил внимание, что хоть Киев и отвергает официально любую возможность, ведущую к миру, табу на перемирие с Россией наложили на Западе. Украинские политики не имеют собственной воли, поэтому повторяют одно и то же, навязанное им Брюсселем. В это время каждый заказ на поставку вооружений оплачивается жизнями людей, исчезающих в кровавой бойне.