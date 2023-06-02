Apple Inc отрицает данные ФСБ о шпионском ПО в iPhone

ФСБ ранее заявила о вскрытии акции спецслужб США, которая была связана с заражением тысяч iPhone, включая зарегистрированные на посольства РФ устройства. Служба утверждает о «тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом» и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.