Apple Inc отрицает данные ФСБ о шпионском ПО в iPhone

Компания Apple Inc опровергла сообщения ФСБ о том, что устройства iPhone использовались в интересах спецслужб США для слежки за российскими пользователями. Об этом сообщило агентство Reuters.
ФСБ ранее заявила о вскрытии акции спецслужб США, которая была связана с заражением тысяч iPhone, включая зарегистрированные на посольства РФ устройства. Служба утверждает о «тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом» и Агентством национальной безопасности (АНБ) США.
«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», – говорится в ответном заявлении Apple Inc.
Компания была основана в 1976 году. Она занимается производством компьютеров, аудиоплееров, смартфонов и других устройств.