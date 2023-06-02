Маск подтвердил слухи о возможном ребрендинге Twitter

Twitter, действительно, готовится к изменению названия. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск в соцсети.
Аккаунт T(w)itter Daily News опубликовал сообщение о том, что руководство социальной сети может принять решение о ребрендинге проекта. На смену привычной синей птичке и названию может прийти буква X. Предприниматель ответил на этот пост.
«Правда», — написал он.
В апреле текущего года появилась информация о поглощении Twitter организацией X Corp. Она была учреждена миллиардером за месяц до этого.
Маск ранее отметил, что функционал Twitter за последнее время очень сильно расширился, что противоречит изначальной концепции соцсети. Это может послужить причиной для ребрендинга.