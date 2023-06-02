Старовойт: системы ПВО успешно отразили атаку беспилотников неподалеку от Курска

В ночь на пятницу, 2 июня, на Курскую область была совершена атака украинских беспилотников. Губернатор региона Роман Старовойт подтвердил, что системы ПВО успешно ее отразили.
Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку Курск находится под надежной защитой армии. В случае обнаружения подозрительных предметов он призвал незамедлительно сообщать об этом по телефону 112.
Вечером в четверг Старовойт рассказал, что украинские военные атаковали село Гоголевка в Курской области. Они сбросили на электроподстанцию снаряд с беспилотника, оставив мирных граждан без электричества.