Пашинян: Армения не является союзником России в украинском конфликте

Армения не является союзником России в украинским конфликте, хотя Запад думает иначе. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.
По его словам, это вызывает обеспокоенность у Еревана, так как напрямую влияет на все взаимоотношения страны. На Западе замечают, что Армения поддерживает Москву в кризисе на Украине, но в России видят, что это не так, сказал Пашинян.
Из этого следует, что страна не является ничьим союзником, а значит уязвима, отметил премьер Армении. Ереван «маневрирует» не потому, что у него нет мнения о сложившейся ситуации, а из-за большого количества забот, которые не позволяют стране быть вовлеченным в решение других проблем, подчеркнул Пашинян.