Байден пошутил о своем 300-летнем возрасте перед падением на сцене

Президент США Джо Байден неудачно пошутил о своем возрасте сказав, что он «300-летний человек», сообщает РИА Новости. После чего президент споткнулся и упал.
Во время трансляции мероприятия, организованного Белым домом, глава государства удивил аудиторию своими словами. Он рассказал о далеких юношеских годах и заявил, что он выпускался из старшей школы целых 300 лет назад.
Вскоре после этого находившийся на трибуне Байден споткнулся о ящик и упал. Попытка президента США встать самостоятельно не удалась, но ему помогли подняться на ноги сотрудники службы безопасности, которые поспешили на место происшествия.
Неожиданный инцидент произошел во время торжественной церемонии вручения дипломов в престижной Академии ВВС США в штате Колорадо.