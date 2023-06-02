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Байден пошутил о своем 300-летнем возрасте перед падением на сцене

Происшествия
Байден пошутил о своем 300-летнем возрасте перед падением на сцене

Президент США Джо Байден неудачно пошутил о своем возрасте сказав, что он «300-летний человек», сообщает РИА Новости. После чего президент споткнулся и упал.

Во время трансляции мероприятия, организованного Белым домом, глава государства удивил аудиторию своими словами. Он рассказал о далеких юношеских годах и заявил, что он выпускался из старшей школы целых 300 лет назад.

Вскоре после этого находившийся на трибуне Байден споткнулся о ящик и упал. Попытка президента США встать самостоятельно не удалась, но ему помогли подняться на ноги сотрудники службы безопасности, которые поспешили на место происшествия.

Неожиданный инцидент произошел во время торжественной церемонии вручения дипломов в престижной Академии ВВС США в штате Колорадо.

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