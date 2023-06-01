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Зеленский и Макрон поручили МО разработать программу подготовки летчиков ВСУ

Политика
Зеленский и Макрон поручили МО разработать программу подготовки летчиков ВСУ

Президенты Украины и Франции Владимир Заленский и Эммануэль Макрон поручили главам минобороны стран создать программу подготовки пилотов ВСУ. Такое решение было принято в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

По словам Зеленского, во время встречи с Макроном была подтверждена договоренность о поддержке Парижем противовоздушной обороны Украины. Государства готовы разработать условия для начала подготовки пилотов ВСУ для использования боевых самолетов.

Министры обороны Франции и Украины подготовят решения по конкретным объемам и механизмам обучения летчиков. В консультациях участвовали также США и другие заинтересованные страны, заявил Зеленский.

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