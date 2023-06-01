Вашингтон прекратил передавать России информацию о вооружениях в рамках ДСНВ

С 1 июня 2023 года Соединенные Штаты прекращают передавать России данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, контролируемых ДСНВ. Об этом стало известно из документа, распространенного Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США.