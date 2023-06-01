Инаугурация Эрдогана и оглашение нового правительства ожидаются в субботу

Он в ходе беседы с телеканалом 24TV поделился информацией о предстоящей присяге депутатов нового созыва парламента. Кроме того, в субботу глава государства примет присягу и посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Важной частью программы будет церемония инаугурации, на которой ожидается присутствие иностранных лидеров, а также проведение торжественного ужина.