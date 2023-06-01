Инаугурация Эрдогана и оглашение нового правительства ожидаются в субботу

Церемонию приведения к присяге Реджепа Тайипа Эрдогана планируется провести в субботу 3 июня. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Он в ходе беседы с телеканалом 24TV поделился информацией о предстоящей присяге депутатов нового созыва парламента. Кроме того, в субботу глава государства примет присягу и посетит мавзолей Ататюрка (Аныткабир). Важной частью программы будет церемония инаугурации, на которой ожидается присутствие иностранных лидеров, а также проведение торжественного ужина.
Ранее после обработки 99,43 процента голосов, поданных на избирательных участках в Турции, иностранных представительствах и пограничных переходах, Эрдоган получил 52,14 процента голосов, а его конкурент Кылычдароглу - 47,86 процента.