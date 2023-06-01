Президент РФ Владимир Путин посетил детский реабилитационный центр в подмосковном Подольске. Визит был приурочен к отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей.
Главу государства в центре встретили губернатор области Андрей Воробьев, глава Минздрава России Михаил Мурашко и директор учреждения Елена Ефимова. Министр доложил Путину о работе центра и других высокотехнологичных учреждениях в РФ.
«Очень мощный диагностический центр, блоки физиотерапии, физическая реабилитация, автономное отопление, пищеблок — все это сделано в очень достойном, качественном исполнении, это мировой стандарт реабилитации», — сообщил Мурашко.
По его словам, инфраструктура центра позволяет восстанавливать ограниченные или утраченные функции «практически по всем направлениям». Это необходимо, чтобы ребенок мог вернуться к нормальной жизни, объяснил Мурашко.