Депутат украинского парламента Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили

Депутат украинского парламента Елизавета Ясько объявила о рождении ребенка от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает тюремный срок на родине. Об этом пишет местное издание «Таблоид».
Парламентарий поделилась этой новостью 1 июня в своих соцсетях. В публикации Ясько назвала новорожденного «украинским продолжением» папы, 55-летнего Саакашвили. По ее словам, политик очень хотел этого ребенка, «испытывая чувство гордости от гражданства Украины».
«Ясько объявила, что стала мамой. Отцом ее первенца является бывший президент Грузии, 55-летний Михаил Саакашвили» — говорится в статье.
О романтических отношениях между Ясько и Саакашвили стало известно осенью 2020 года. Пара длительное время скрывала свой роман. Однако после ареста экс-лидер Грузии публично признался Ясько в любви.