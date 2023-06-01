Депутат украинского парламента Ясько родила от экс-президента Грузии Саакашвили

Парламентарий поделилась этой новостью 1 июня в своих соцсетях. В публикации Ясько назвала новорожденного «украинским продолжением» папы, 55-летнего Саакашвили. По ее словам, политик очень хотел этого ребенка, «испытывая чувство гордости от гражданства Украины».