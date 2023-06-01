Зеленский: страны Запада готовы поставить большое количество истребителей Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что большое количество стран Запада готовы поставить Киеву боевую авиацию.
По его словам, украинская сторона получает мощную поддержку со стороны союзников. Зеленский подчеркнул, что Запад может предоставить украинским военным большое количество истребителей. Он добавил, что в ближайшее время будет создана соответствующая коалиция под лидерством США.
Президент Украины отметил, что Киев до поставок современных истребителей западного производства хотел бы также получить больше зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. По его словам, нужно создать щит противовоздушной обороны для всей Европы.