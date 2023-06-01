Спрос на чипы для банковских карт в России может быть удовлетворен к концу 2024 года

Российские предприятия смогут удовлетворить спрос на чипы для банковских карт к концу следующего года. Такое заявление сделал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на конференции «Цифровая индустрия промышленной России»., передает ТАСС.
По словам Шпака, российские производители «Микрон» и «НМ-Тех» смогут полностью обеспечить существующий спрос на банковские карты в стране к концу 2023 года.
На сегодняшний день «Микрон» на 100% выполняет свои обязательства в отношении отечественных производителей банковских карт, добавил заместитель министра промышленности и торговли России.