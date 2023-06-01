Командиры ЧВК «Вагнер» будут скидывать свои мнения по поводу того, что нам говорят — Пригожин о Telegram-канале «Разгрузка Вагнера»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился информацией о Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Там будут отражены реакции бойцов на те или иные выпады, советы или претензии в адрес «музыкантов», пояснил он.
Глава «оркестра» рассказал, что командиры отошли в тыловые лагеря для отдыха, а потому получили доступ к интернету. По его словам, многие заинтересовались вопросами, которые задают руководящие офицеры и деятели «Ахмата» в адрес ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина, а потому попросили доступ к Telegram-каналу «Разгрузка Вагнера».
«Поэтому они будут скидывать свои мнения по поводу того, что нам говорят, советуют или предъявляют», — передает слова главы формирования пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал критику депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова в свой адрес. Основатель ЧВК «Вагнер» напомнил, что к нему всегда можно обратиться напрямую.