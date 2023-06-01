ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф в размере 14 тысяч евро за отказ в регистрации однополого брака

Согласно тексту пресс-релиза, истцами являются двое жителей Киева, пытавшихся зарегистрировать брак в 2014 году. Отмечается, что им было отказано в регистрации брака в семи разных ЗАГСах. Сотрудники учреждений ссылались на Семейный кодекс Украины, согласно которому брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной.