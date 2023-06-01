ЕСПЧ обязал Украину выплатить штраф в размере 14 тысяч евро за отказ в регистрации однополого брака

Европейский суд по правам человека обязал власти Украины выплатить штраф в размере 145 тысяч евро. Решение было принято после отказа в регистрации однополого брака, сообщается на официальном портале ЕСПЧ.
Согласно тексту пресс-релиза, истцами являются двое жителей Киева, пытавшихся зарегистрировать брак в 2014 году. Отмечается, что им было отказано в регистрации брака в семи разных ЗАГСах. Сотрудники учреждений ссылались на Семейный кодекс Украины, согласно которому брак — это союз исключительно между мужчиной и женщиной.
ЕСПЧ встал на сторону истцов и обязал власти Украины выплатить 14 тысяч евро. Представители суда заявили, что отказ в регистрации брака двух мужчин якобы является дискриминацией на основании их сексуальной ориентации.
В России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений либо смены пола запрещена на законодательном уровне. Нарушение закона наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.