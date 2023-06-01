Пожар охватил реконструируемое здание петербургского театра «Мюзик-Холл»

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров в помещении склада реконструируемого здания театра. Пожар удалось ликвидировать за полчаса — в 19:11. Сотрудники МЧС работали на месте чрезвычайного происшествия, а также задействовали шесть единиц техники. Информации о пострадавших нет.