Пожар охватил реконструируемое здание петербургского театра «Мюзик-Холл»

Пожар произошел в здании театра «Мюзик-Холл» на территории Александровского парка в Санкт-Петербурге. По информации Главного управления МЧС по городу, сообщение о возгорании поступило 1 июня в 18:39.
Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров в помещении склада реконструируемого здания театра. Пожар удалось ликвидировать за полчаса — в 19:11. Сотрудники МЧС работали на месте чрезвычайного происшествия, а также задействовали шесть единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин начал расследование возможного масштабного хищения денег при реставрации петербургского «Мюзик-Холла». К председателю обратился мундеп Федор Грудин, который пожаловался на компанию, получившую тендер несмотря на отклоненную заявку и другие нарушения.
Депутат также обратил внимание на заявление губернатора Петербурга Александра Беглова, утверждавшего, что на реконструкцию потратят 4,5 миллиарда рублей — вдвое меньше, чем получилось по итогу.